تقارير عبريَّة تكشف المواقع التي خطط حزب الله لاستهدافها

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبريَّة، أن حزب الله خطط لاستهدف أهم موقعين للاستخبارات في "إسرائيل"، وذلك في الهجوم الذي شنه فجر اليوم الأحد واستهدف عددًا من المواقع العسكرية.

وقال رونين برغمان خبير الشؤون الاستخبارية والأمنية بصحيفتيْ يديعوت أحرونوت ونيويورك تايمز إن المقر الرئيسي للاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ومقر الاستخبارات 8200 للرصد والمتابعة بمنطقة غليلوت شمال تل أبيب كانا ضمن أهداف حزب الله، مشيرا إلى أنه تم إحباط الهجوم عليهما فجر اليوم.

وتعتبر الوحدة 8200 هي أكبر الوحدات بمديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتأخذ على عاتقها مهمة جمع المعلومات الرئيسية، إضافة إلى تطوير أدوات جمع المعلومات وتحديثها باستمرار، مع تحليل البيانات ومعالجتها، وإيصال المعلومات للجهات المختصة، وكثيرا ما تشارك هذه الوحدة وتمارس عملها من داخل مناطق القتال.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن حزب الله خطط لهجوم بـ6 آلاف صاروخ ومسيرة على شمالي ووسط إسرائيل، مما دفعها لبدء هجوم ضد لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: يقدر الجيش أن الغارات الجوية ضد لبنان منعت إطلاق حوالي 6 آلاف صاروخ وطائرة بدون طيار على الأراضي الإسرائيلية.

بالمقابل، كذب حزب الله الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم إحباط الهجوم الذي شنه فجر اليوم على عمق "إسرائيل".

وقال الحزب اللبناني -في بيان- إنه تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، ومن ثم "تكون العملية العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت".

وأكد أن "ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله السيد ‏حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني عن انتهاء رده الأولي على اغتيال القائد البارز في صفوفه فؤاد شكر، وذلك باستهداف 11 موقعًا إسرائيليًا.

وقال الحزب في بيان إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق دولة الاحتلال.

وأكد الحزب أن "المسيرات عبرت بحمد الله كما هو مقرر".وتابع بأن "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت الـ320 صاروخا باتجاه مواقع العدو ".

وأكد حزب الله إصابة 11 موقعا عسكريًا ‏إسرائيليًا، وتاليا أسماؤها:

‏1- قاعدة ميرون

‏2- مربض نافيه زيف

‏3- قاعدة جعتون ‏

‏4- مرابض الزاعورة

‏5- قاعدة السهل

‏6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل

‏7- ثكنة يوأف في الجولان السوري المحتل

‏8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل

‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل

‏10 - قاعدة عين زيتيم ‏

‏11- ثكنة راموت نفتالي