مستوطنون بحماية الاحتلال يجددون اقتحام المسجد الأقصى

وكالات/ فلسطين أون لاين

جدد عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

بالتزامن مع ذلك، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في البلدة القديمة وعند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا مشددة على دخول المصلين.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بشكل يومي (عدا يومي الجمعة والسبت) وذلك في محاولة للسيطرة عليه وتقسيمه زمانياً ومكانياً.