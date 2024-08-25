فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"ترقب لما سيكشفه نصرالله".. حزب الله ينشر صوراً تعريفيةً للقواعد العسكرية الـ11 التي استهدفها

3 مجازر ترفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة بغزَّة إلى 40,405 شهيداً

"واصفًا الردّ بالاستثنائي".. خبير عسكري: حزب الله قدّم طعمًا لـ "إسرائيل" ليصل إلى الهدف الإستراتيجي

أطلق النَّار عليه بعدما استخدمه كدرع بشريّ..استشهاد أسير من طولكرم داخل سجون الاحتلال

تقارير عبريَّة تكشف المواقع التي خطط حزب الله لاستهدافها

بيان رقم (3) .. حزب اللَّه : هجماتنا أنجزت وادِّعاءات إسرائيل حول تعطيلها "فارغةً"

بريِّك يكشف حواره الأخير مع نتنياهو حول "أنفاق حماس".. ويؤكِّد: الحركة لازالت بقوَّتها

حرب الإبادة تدخل يومها الـ 324.. عشرات الشهداء في مجازر الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

"هدف نوعيّ.. وهجوم على العمق".. حزب اللَّه يعلن "انتهاء المرحلة الأولى من الرَّدِّ بنجاح"

مستوطنون بحماية الاحتلال يجددون اقتحام المسجد الأقصى

مستوطنون بحماية الاحتلال يجددون اقتحام المسجد الأقصى

25 اغسطس 2024 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
...
اقتحام الأقصى.jpg
وكالات/ فلسطين أون لاين

جدد عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

بالتزامن مع ذلك، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في البلدة القديمة وعند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا مشددة على دخول المصلين.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بشكل يومي (عدا يومي الجمعة والسبت) وذلك في محاولة للسيطرة عليه وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

#المسجد الأقصى #القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة