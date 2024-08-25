"تصاعد الانتهاكات".. مداهمات واعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، اقتحامات واسعة تخللها اعتقال عدد من المواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت 4 مواطنين هم: أحمد القطاوي ونضال حشاش وزاهر البدوي ونجله عمر.

وأعلن الهلال الأحمر أن طواقمه في نابلس تعاملت مع 3 إصابات، إثر اعتداء الاحتلال بالضرب على سيدتين في الخمسينات ورجل 62عام خلال اقتحام مخيم بلاطه وتم علاجهم ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فراس منصور من سهل روجيب شرق نابلس، كما داهم عدد من المنازل خلال اقتحام قرية مادما جنوبا ،واعتقل المواطن باسم زيادة من منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من مدينة الخليل، هم: عبد الله راسم شاور، وأحمد ماجد الأشقر، ويونس راضي اسعد الطباخي، ومصعب السلايمة، وأحمد أبو زينة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عبد الرحمن الصباح ، ومحمد سليم محمود الصباح بعد مداهمة منزليهما في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة.

أما في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين احمد نزال، واسيد القاضي، من مدينة قلقيلية، أثناء مرورهما على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية باقة الحطب شرق قلقيلية واعتقلت والدة وشقيق المشتبه به بتنفيذ عملية "قدوميم" بعد اقتحام منزلهم في البلدة.