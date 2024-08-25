حرب الإبادة تدخل يومها الـ 324.. عشرات الشهداء في مجازر الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 324 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40334 شهيدًا و 93356 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي أبرز التطورات الميدانية

افادت مصادر محلية باستشهاد مواطن واصابة أربعة آخرين صباح اليوم بينهم طفل في قصف مدفعي مجموعة على مفترق البريج وسط قطاع غزة.

انتشل 7 شهداء، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة معمر بمنطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع، عرف منهم: محمد أحمد أبو معمر، وأحمد محمد أبو معمر، وأدهم نظير أبو معمر، وموسى أبو معمر، وزكريا أحمد أبو معمر، وعبدالله محمد أبو معمر.

وأصيب فجر اليوم عدد من المواطنيين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الكحلوت في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال غزة.

واطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها تجاه منازل المواطنين في شرق دير البلح وشمال شرق خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال وسط إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال شنت غارة في محيط منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم، بلدة القرارة ومنطقة السطر الشرقي بخانيونس جنوب القطاع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، الليلة، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق طائرة مسيرة "كواد كابتر" القنابل في محيط شركة الكهرباء.

واستهدفت طائرات الاحتلال حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.