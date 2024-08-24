الضفة.. إصابات في هجمات للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال

وكالات/ فلسطين أون لاين

هاجم مستوطنون 3 قرى في الضفة الغربية، السبت، حيث أحرقوا أراض زراعية وأصابوا عددا من الفلسطينيين بجروح.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منطقة "خلة العبهر" بقرية روجيب التابعة لمحافظة نابلس شمال الضفة.

وأضافت أن أهالي القرية هبوا للتصدي لهجوم المستوطنين؛ ما أدى لاندلاع مواجهات بين الطرفين لم يتضح على الفور ما إذا كان نجم عنها ضحايا من عدمه.

وفي محافظة نابلس أيضا، أفاد تلفزيون فلسطين (حكومي) بقيام مستوطنين إسرائيليين بإحراق أراض زراعية في قرية صِرة، دون مزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان للأناضول إن "طواقم إطفائية بلدية نابلس تعمل بالمكان على إخماد الحريق".

وفي تطور آخر، ذكرت "وفا" أن مجموعة أخرى من المستوطنين هاجمت بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي قرية سوسيا ببلدية مسافر يطا التابعة لمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت أن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح هاجمت القرية واعتدت على المواطنين بالضرب بالهراوات؛ ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين برضوض وجروح، بينهم مواطنة عمرها 62 عاما بحجر في الرأس، وأخرى عمرها 52 عاما جراء الاعتداء عليها بالضرب على الرأس وكافة أنحاء جسدها.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون إعلاميون عبر منصات التواصل الاجتماعي عددا من المستوطنين الملثمين يحملون العصي ويهاجمون فلسطينيا وسط صراخ النسوة، فيما تظهر صور آثار الاعتداء على إحدى السيارات.

المصدر / وكالات