الإعلام العبريِّ: حدث أمنيّ صعب أوقع جنودًا بغزَّة قتلى.. والقسَّام ينشر تفاصيل استدراج قوَّة بدير البلح

غزة/ فلسطين أون لاين

نقل موقع "حدشوت حموت" العبري، أن حدث أمني صعب في المعارك "الضاريَّة" في قطاع غزة، وهبوط مروحيات الجيش لإخلاء قتلى ومصابين في صفوف جنود جيش الاحتلال.

وفي حصيلة أوليَّة، ذكر الموقع العبري، مقتل أحد جنود الاحتلال خلال كمين للمقاومة في قطاع غزة

وذكر الاعلام العبري، أنه للمرة الثالثة مروحيات الاحتلال تجلي جنوداً مصابين من غزة إلى مستشفى شعاريه تسيدك.

يأتي ذلك، تزامنًا مع إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في منطقة الجعفراوي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت القسام، في بيان مقتضب، أن المعارك أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال، وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم

كما أعلنت القسام، في بلاغ عسكري أخر، تمكن مجاهدوها من استدراج قوة صهيونية من وحدة الهندسة إلى داخل أحد الأنفاق المفخخة مسبقًا في منطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضافت القسام، أنه وفور وصول القوة الصهيونية إلى داخل النفق تم تفجيره بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح.