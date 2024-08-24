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بلديَّة غزَّة لـ "فلسطين أون لاين": تكدُّس 150 ألف طنِّ من النُّفايات الصُّلبة ينذر بعدَّة "كوارث خطيرة "

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حوار بلديَّة غزَّة لـ "فلسطين أون لاين": تكدُّس 150 ألف طنِّ من النُّفايات الصُّلبة ينذر بعدَّة "كوارث خطيرة "

24 اغسطس 2024 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
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بلديَّة غزَّة لـ "فلسطين أون لاين": تكدُّس 150 ألف طنِّ من النُّفايات الصُّلبة ينذر بعدة "كوارث خطيرة"
غزة/ خاص فلسطين أون لاين:

قال المتحدث باسم بلدية غزة، المهندس عاصم النبيه، إن البلدية تواجه أزمات صحية وبيئية متعددة، أبرزها شح المياه، حيث تصل الكميات المتوفرة منها إلى المواطنين بشكل محدود وغير كافٍ، بالإضافة إلى تسرب مياه الصرف الصحي والمياه العادمة في مختلف أنحاء المدينة.

وأوضح النبيه، في حديث خاص لمراسل "فلسطين أون لاين" أن أكثر من 150"" ألف طن من النفايات الصلبة تكدست في مختلف مناطق المدينة، مما أدى إلى تفاقم كارثة صحية وانتشار الأوبئة والأمراض، خاصة بين الأطفال.

وأشار إلى، أن جيش الاحتلال دمر خلال حربه الأخيرة على القطاع "127" آلية ثقيلة ومتوسطة تابعة للبلدية، وهو ما يمثل " 80%" من إجمالي آليات البلدية المستخدمة في جمع وترحيل النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي وصيانة خطوطها.

انتشار الأوبئة

وأفاد المتحدث باسم البلدية، بأن الدمار طال المكبات المجهزة، مما جعل طواقم البلدية غير قادرة على الوصول إلى المكب الرئيسي في جحر الديك، ما اضطرهم لتجميع النفايات في مكبات غير صحية وغير مهيأة، مثل مكب فراس واليرموك، فيما يضطر المواطنون لتجميع النفايات في مكبات عشوائية بمختلف أنحاء المدينة، ما يسبب كارثة صحية وبيئية خطيرة.

وحذر النبيه، من خطورة تسرب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية، وانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والمعدية، إلى جانب انتشار القوارض والحشرات الضارة والروائح الكريهة والغازات السامة بسبب تكدس النفايات.

وأكد أن البلدية، باتت غير قادرة على التخلص من هذه النفايات بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، واستهداف طواقم وآليات البلدية وتدميرها، داعيًا إلى ضرورة إدخال الاحتياجات اللازمة للبلديات من آليات ومعدات ثقيلة ووقود، والسماح للطواقم العاملة للوصول إلى مكب جحر الديك لنقل النفايات من أحياء المدينة إلى المكب الرئيسي.

نداء عاجل

وأشار النبيه، إلى أن بلدية غزة، كغيرها من بلديات القطاع، باتت عاجزة عن تقديم الخدمات بشكل مطلوب بسبب تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية جراء العدوان المستمر على القطاع.

ووجه المتحدث باسم البلدية، نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لإدخال احتياجات البلدية، لتمكينها من مواصلة عملها في تخفيف معاناة المواطنين جراء استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وبين أن الاحتلال دمر 75% من آبار بلدية غزة، بشكل كلي أو جزئي، إلى جانب اقتلاع وحرق 55 ألف شجرة من أشجار المدينة في الحدائق والشوارع، كما طال الدمار 8 مضخات ومحطات صرف صحي، وتضرر 70 ألف متر طولي من شبكات المياه بشكل كلي أو جزئي.

وأشار إلى أن 34 من مقرات البلدية، بما في ذلك مرافق إدارية وأخرى متعلقة بخدماتها، قد تضررت، بالإضافة إلى استهداف البنية التحتية والمرافق الحيوية في مدينة غزة.

وذكر أن عدد شهداء البلدية بلغ 43  شهيدًا، بينهم 6ارتقوا أثناء تأدية واجبهم، منهم 5شهداء سقيا الماء، كما أن الدمار طال 60%" " من منازل العاملين في البلدية.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي شن حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 40 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 10ألاف مفقود، وسط دمار هائل في القطاع.

#غزة #بلدية غزة

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