حماس تدين قيام جنود صهاينة بـ "حرق نسخ من القرآن" وتدنيس مساجد بغزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأشد العبارات قيام جنود صهاينة بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم وتدنيسهم لمسجد بني صالح شمال قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن إحراق نسخ القرآن الكريم وتدنيس واستهداف المساجد وتدميرها، يؤكّد طبيعة هذا الكيان المتطرّف، وجنوده المشبَعين بالحقد والإجرام، وسلوكهم الفاشي تجاه كل ما يمتُّ لهوية الأمة ومقدساتها.

وأكدت حركة المقاومة، أن " قيام جنود الاحتلال بتوثيق جريمتهم النكراء، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير بوضوح إلى سياسة إجرامية ممنهجة تديرها حكومة الاحتلال النازية، إمعاناً منها في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وكل مظاهر الحياة فيه".

ووجهت الحركة، نداءها إلى جماهير أمتنا وحكوماتنا ومنظماتنا العربية والإسلامية والى أحرار العالم للتعبير عن غضبهم وإدانتهم للسلوك الصهيوني الفاشي، والتحرك للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ووقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، وتوجيه كل سبل الدعم والإسناد لصمود شعبنا ومقاومته الباسلة، التي تواجه آلة القتل والإرهاب دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وثَّقت مشاهد مصورة التقطت بكاميرات جنود جيش الاحتلال ومسيّرات، انتهاكات "بشعة" بحق مساجد في غزة وحرق المصاحف فيها، تعكس نازية الاحتلال وهمجيته.

وتُظهر الصور التي نشرتها قناة الجزيرة، اقتحام جنود الاحتلال مسجد بني صالح شمال غزة وإحراق جميع المصاحف داخله، كما تبين الصور نسف الاحتلال المسجد الكبير في مدينة خان يونس، وهو أحد أقدم مساجد قطاع غزة.

كما وتبين الصور نسف الاحتلال المسجد الكبير في مدينة خان يونس أحد أقدم مساجد القطاع، الذي شيد قبل 96 عاما، أي أن مسجد خان يونس الكبير أقدم من دولة الاحتلال بعقدين.

كما أظهرت صور أخرى اقتحام جنود إسرائيليين لمسجد بني صالح شمال القطاع، وإحراقهم عنوة جميع المصاحف داخل المسجد.

أحرقوا جميع المصاحف في مسجد بني صالح شمال #غزة ونسفوا المسجد الكبير في خان يونس.. مشاهد حصلت عليها الجزيرة، التُقطت بكاميرات جنود إسرائيليين ومسيّرات، تُظهر انتهاكات الاحتلال بحق مساجد في قطاع غزة

| تقرير: نسيبة موسى #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/oVD76BlqOi — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 23, 2024

وكانت طائرات إسرائيلية قد دمرت المسجد العمري التاريخي في البلدة القديمة بمدينة غزة الذي يعد من أقدم المساجد في العالم.

ووفقا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد دمر الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 609 مساجد تدميرا كليا و211 مسجدا بشكل جزئي.

وفي إطار حرب الاحتلال المعلنة على دور العبادة دمر 3 كنائس في غزة، من بينها كنيسة القديس بورفيريوس وهي ثالث أقدم كنيسة في العالم.

ولم يكتف الاحتلال بتدمير المساجد فقط، بل قصف مساجد وهدمها على رؤوس المصلين، مثل مجزرة مسجد إحياء السنة في حي الزيتون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى مجزرة مصلى مسجد الأبيض في مخيم الشاطئ الشهر الماضي.