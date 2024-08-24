الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات خلال الـ 48 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 323 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات 69 شهيدًا و 212 إصابةً.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40334 شهيدًا و 93356 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.