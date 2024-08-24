"من مسافة صفر وبسجدة شكر".. القسام تنشر مشاهد "ملحميَّة" لاشتباكٍ مع قوة بجيش الاحتلال برفح

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 323 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وفي أحدث العمليات، بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، مشاهد من مسافة صفر للحظة اشتباك كتيبة تل السلطان بكتائب القسام مع جنود الاحتلال المتحصنين داخل مدرسة في حي تل السلطان غرب رفح.

وفي بداية مقطع الفيديو، قال أحد مقاتلي القسام: "إن شاء الله يا نتنياهو لغير انزلزلك، هاي الآليات جنبنا، مش فارقة معنا، هينا قدامك، ولا إنتا عامل شي، إن شاء الله لغير إنخبط على رأسك".

وأظهرت المشاهد التي نشرتها كتائب القسام إغارة عدد من عناصرها على مدرسة تحصن بها جنود إسرائيليين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهدافهم بقذائف أفراد، قبل الاشتباك معهم من مسافة صفر.

وتضمنت المشاهد أيضا استهداف عدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة في المناطق الغربية من مدينة رفح، واشتعال النيران فيها.

فيديو من لواء رفح.



من اغارة القسام على مدرسة تحصن بها جنود إسرائيليين في مدرسة في رفح.



و سجدة شكر بعد نجاح الاغارة pic.twitter.com/8xRPRZihqi — Hanzala (@Hanzpal2) August 24, 2024

وأعلنت كتائب القسام عن تمكّن مجاهديها من تفجير حقل ألغام أعد مسبقًا في عدد من آليات العدو ومعداته الهندسية بمنطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأكد مجاهدو القسّام أنهم رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.