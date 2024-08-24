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"من 230 إلى 35 كم² ".. الدّفاع المدني يكشف تفاصيل صادمة حول ما يُدعى بـ"المناطق الإنسانية" في غزة

24 اغسطس 2024 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إنه منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة مطلع نوفمبر 2023 الماضي دفع الاحتلال مئات آلاف المواطنين المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية، بادعائه أنها مناطق " إنسانية آمنة"، وكانت مساحتها 230 كم مربع أي 63% من مساحة قطاع غزة، وتشمل أراض زراعية ومرافق تجارية واقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كم مربع.

وذكر الدفاع المدني في بيان صحافي، أنه في مطلع ديسمبر الماضي عند اجتياح الاحتلال محافظة خان يونس قلص هذه المناطق التى يدعي أنها "إنسانية آمنة"، لتصل إلى 140 كم مربع بما نسبته 38.3% من إجمالي مساحة القطاع، وتشمل مساحات زراعية ومرافق اقتصادية وتجارية وخدماتية.

وأضاف، "وفي مايو الماضي عند اجتياحه لمحافظة رفح قلّص الاحتلال "الإسرائيلي" المنطقة الإنسانية إلى 79 كم مربع أي ما نسبته 20% من مساحة القطاع، وبقيت أيضًا تشمل أراض زراعية ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية.
 
وتابع، "في منتصف يونيو الماضي أيضًا زاد الاحتلال من تقليصه للمنطقة الإنسانية لتصل إلى 60 كم مربع، أي ما نسبته 16.4% من إجمالي مساحة قطاع غزة، تشمل مساحات طرقات وشوارع وخدمات وحمامات زراعية ومقابر وغيرها من الأراضي التى لا يمكن ان تكون مناطق إيواء آمنة.

ولفت الدفاع المدني إلى أنه في منتصف يوليو الماضي قلّص الاحتلال المنطقة التى يدّعي أنها إنسانية آمنة إلى 48 كم مربع أي ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة تتضمن أيضًا مساحات ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية.

وأشار إلى أنه خلال أغسطس 2024 الحالي قلّص الاحتلال الإسرائيلي المناطق "الإنسانية" إلى 35 كم مربع بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريبا 3.5% مساحات زراعية وخدماتية وتجارية.

#الدفاع المدني #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المناطق الإنسانية

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