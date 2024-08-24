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مدّعي الجنائية الدولية يطلب استعجالًا للبت في أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

24 اغسطس 2024 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
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طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الجمعة، من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وحثّ خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين "إسرائيليين" على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.

وقال، "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا".

وأوضح أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على "الإسرائيليين" الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية.

كما طلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

وأضاف خان "من الراسخ قانونًا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضًا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوساو وتأكيدات "إسرائيل" بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.

وأكد أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب ضد الإنسانية في غزة.

يذكر أنه في 20 مايو/أيار الماضي، طلب خان من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اعتقال نتنياهو

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