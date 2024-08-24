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"أحرقوا جميع المصاحف".. فيديو يوثّق اعتداءات الاحتلال على مساجد غزة

24 اغسطس 2024 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

بثت قناة الجزيرة، أمس السبت، مشاهد حصرية التقطت بكاميرات جنود "إسرائيليين" ومسيّرات، وتُظهر انتهاكات بحق مساجد في غزة.

وأظهر الفيديو، اقتحام جنود الاحتلال مسجد بني صالح شمال غزة وإحراق جميع المصاحف داخله.

كما أشار الفيديو إلى نسف الاحتلال المسجد الكبير في مدينة خان يونس، وهو أحد أقدم مساجد  القطاع، حيث شيّد قبل 96 عامًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتفاخر بها جيش الاحتلال في قصفه وحرقه مساجد في قطاع غزة، فمنذ 11 شهرًا يواصل الاحتلال تدمير المساجد وتوثيق اللحظة ونشرها.

وفي وقت سابق، دمّرت طائرات الاحتلال المسجد العمري التاريخي في البلدة القديمة بمدينة غزة الذي يعد من أقدم المساجد في العالم.

ووفقًا لمكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد دمر الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 609 مساجد تدميرا كليا و211 مسجدا بشكل جزئي.

وفي إطار حرب الاحتلال المعلنة على دور العبادة دمر 3 كنائس في غزة، من بينها كنيسة القديس بورفيريوس وهي ثالث أقدم كنيسة في العالم.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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