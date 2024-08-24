"الإبادة" في يومها الـ323.. مجزرة في خان يونس وقصف متواصل على المحافظة الوسطى

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 323 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40334 شهيدًا و 93356 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية.

في خان يونس، ارتقى 11 شهيدًا بينهم أطفال وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "كلخ" في شارع المدرسة بحي الأمل غربي مدينة خانيونس.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعية الاحتلال محيط شارع السلام في منطقة جورة اللوت جنوب شرقي مدينة خانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة التحلية شرقي مدينة خان يونس.

في المحافظة الوسطى، واصل الاحتلال قصفه الجوي على مناطق شرقي دير البلح ، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأصيب 3 مواطنين جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين في قصف صهيوني استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون بقصف صهيوني على منطقة أبو عريف شرق دير البلح، وأصيب 5 مواطنين بينهم سيدتان بعد إطلاق نار من طائرات مسيّرة "كواد كابتر" تجاه خيام النازحين قرب شارع صلاح الدين شرق المدينة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا بمنطقة السلاطين في بيت لاهيا.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.