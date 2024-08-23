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هجوم حوثي يشعل حرائق بناقلة للنفط في البحر الأحمر

23 اغسطس 2024 . الساعة 21:56 بتوقيت القدس
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هجوم حوثي يشعل حرائق بناقلة للنفط ترفع علم اليونان في البحر الأحمر
وكالات/ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير بأن المياه جرفت سفينة في البحر الأحمر بعد اندلاع 3 حرائق على متنها إثر هجوم من جماعة أنصار الله اليمنية التي تعهدت بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بـ "إسرائيل" نصرة لقطاع غزة.

 وأوضحت وكالة أمن بحري بريطانية، أنه اندلعت ثلاثة حرائق على متن ناقلة للنفط ترفع علم اليونان وتمّ نقل طاقمها منها بعد تعرّضها لهجوم من الحوثيين باليمن.

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية إنها "تلقت تقريرا برصد اندلاع ثلاثة حرائق" على متن الناقلة سونيون، مشيرة إلى أن السفينة "تنجرف على ما يبدو".

وكانت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر قد أعلنت الخميس أنها نقلت طاقم الناقلة غداة تضررها جراء هجوم قبالة سواحل الحُديدة التي يسيطر عليها الحوثيون في غرب اليمن. وحذّرت من أن السفينة تشكل "خطرا بيئيا".

وأصابت 3 مقذوفات الأربعاء ناقلة النفط "سونيون" قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، بحسب "يو كاي أم تي أو".

وأفاد مركز المعلومات البحرية المشترك الذي يديره تحالف بحري غربي، بأن السفينة هُجرت وهي متوقفة في عرض البحر الأحمر بين إريتريا واليمن، مشيرا إلى أنه تم احتواء الحريق وقد أصيب أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة.

وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن السفينة سونيون "التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن خطرا ملاحيا وبيئيا" مؤكدة أنه "من الضروري أن يتوخى الجميع في المنطقة الحذر والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي".

من جانبها، أكدت شركة "دلتا تانكرز" المالكة للسفينة في بيان أن "هناك خططا لنقل السفينة إلى وجهة أكثر أمانا حيث يمكن إجراء تقييم كامل لها (فحوصات وتصليحات)". ولم تحدد الشركة المكان الذي تنوي نقل السفينة إليه.

وأتى هجوم الأربعاء ضمن عمليات الحوثيين على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها في ما يعتبرونه دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة ومتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

#غزة #اليمن #جبهات الإسناد

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