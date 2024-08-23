مستوطنون يختطفون أسيرين محررين بمدينة أريحا ولا يزال مصيرهما مجهولاً

وكالات/ فلسطين أون لاين

ذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين اختطفوا أسيرين محررين من مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر، أنَّ مجموعة من المستوطنين أطلقو النار على مركبة كان يستقلها مواطنين اثنين قرب نبع العوجا شمال مدينة أريحا، وتم الاعتداء عليهما واختطافهما لمكان مجهول.

وأكدت المصادر أن المستوطنين المسلحين هاجموا الشابين عدي حسني النجار، ورمضان جميل نصار، وهما أسيران محرران واقتادوهما دون الكشف عن مصيرهم إلى الآن.

من جهته، قال متحدث نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، للأناضول، إن "الشابين من مخيم الفوار جنوبي الضفة الغربية، وسبق أن تعرضا للاعتقال من الجيش الإسرائيلي".

وأضاف النجار، بعد أن كان متواجدا في منزلي الشابين، أن "عائلتيهما تجريان اتصالات مع كافة الجهات بما فيها الارتباط (جهة اتصال رسمية مع الجانب الإسرائيلي) لمعرفة مصيرهما وأي معلومات عنهما".

وتداول ناشطون على منصات التواصل مقطع فيديو يتحدث فيه شاب عن تعرض سيارته "لإطلاق النار من قبل مستوطنين واقتلاع لوحتي تسجيلها واختطاف شابين".

بدوره، نقل المشرف العام على منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات، عن شهود عيان في المنطقة، تأكيدهم بأن "مسلحين بزي مدني ومركبة مدنية اختطفوا شابين قرب وادي العوجا".

وأضاف مليحات، في حديثه للأناضول: "مستوطنون وعلى شارع المؤدي إلى قرية العوجا، اختطفوا مواطنين اثنين واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ويجري البحث عنهما وفق ما أكده شهود عيان في المنطقة".

وقالت الأمم المتحدة إن 1175 عملية تدمير أو مصادرة أو هدم قسري للمنشآت شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأغسطس/آب 2024.

وتم تهجير 3100 فلسطيني في عمليات تجاوز عددها ضعف ما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق الأمم المتحدة.