فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هجوم حوثي يشعل حرائق بناقلة للنفط في البحر الأحمر

كيف تنجح كمائن المقاومة في تكبيد الاحتلال خسائر بغزَّة ؟.. الدُّويري يجيب

الطريق إلى "حرب الاستقلال الثانية"

مستوطنون يختطفون أسيرين محررين بمدينة أريحا ولا يزال مصيرهما مجهولاً

"داعيةً إلى ردّ مزلزل".. حشود مليونيَّة في اليمن نصرةً لغزَّة

"القوَّة كانت مراقبة عبر كاميرات بالمبنى المفخَّخ".. الإعلام العبريُّ ينشر تفاصيل جديدةً حول "حدث أمنيّ" بحيّ الزَّيتون

خشية استخدامها في الحرب على غزة.. مطالبات ناميبية بمنع رسو سفينة تتجه إلى "إسرائيل"

خبير عسكري: "إسرائيل" تعيش مأزقًا في غزة وتصاعد عمليات القسام رد على مزاعم غالانت

"أونروا": تأخير التوصّل إلى هدنة في غزة يزيد انتشار فيروس "شلل الأطفال"

حماس ترد على مغالطات المنسّق الأممي وينسلاند في إحاطته لمجس الأمن.. ماذا قال فيها؟

مستوطنون يختطفون أسيرين محررين بمدينة أريحا ولا يزال مصيرهما مجهولاً

23 اغسطس 2024 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يختطفون أسيرين محررين بمدينة أريحا ولا يزال مصيرهما مجهولاً
وكالات/ فلسطين أون لاين

ذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين اختطفوا أسيرين محررين من مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر، أنَّ مجموعة من المستوطنين أطلقو النار على مركبة كان يستقلها مواطنين اثنين قرب نبع العوجا شمال مدينة أريحا، وتم الاعتداء عليهما واختطافهما لمكان مجهول.

وأكدت المصادر أن المستوطنين المسلحين هاجموا الشابين عدي حسني النجار، ورمضان جميل نصار، وهما أسيران محرران واقتادوهما دون الكشف عن مصيرهم إلى الآن.

من جهته، قال متحدث نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، للأناضول، إن "الشابين من مخيم الفوار جنوبي الضفة الغربية، وسبق أن تعرضا للاعتقال من الجيش الإسرائيلي".

وأضاف النجار، بعد أن كان متواجدا في منزلي الشابين، أن "عائلتيهما تجريان اتصالات مع كافة الجهات بما فيها الارتباط (جهة اتصال رسمية مع الجانب الإسرائيلي) لمعرفة مصيرهما وأي معلومات عنهما".

وتداول ناشطون على منصات التواصل مقطع فيديو يتحدث فيه شاب عن تعرض سيارته "لإطلاق النار من قبل مستوطنين واقتلاع لوحتي تسجيلها واختطاف شابين".

بدوره، نقل المشرف العام على منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات، عن شهود عيان في المنطقة، تأكيدهم بأن "مسلحين بزي مدني ومركبة مدنية اختطفوا شابين قرب وادي العوجا".

وأضاف مليحات، في حديثه للأناضول: "مستوطنون وعلى شارع المؤدي إلى قرية العوجا، اختطفوا مواطنين اثنين واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ويجري البحث عنهما وفق ما أكده شهود عيان في المنطقة".

وقالت الأمم المتحدة إن 1175 عملية تدمير أو مصادرة أو هدم قسري للمنشآت شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأغسطس/آب 2024.

وتم تهجير 3100 فلسطيني في عمليات تجاوز عددها ضعف ما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق الأمم المتحدة.

#الضفة #اريحا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة