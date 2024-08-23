"داعيةً إلى ردّ مزلزل".. حشود مليونيَّة في اليمن نصرةً لغزَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

خرجت عصر اليوم الجمعة، مسيرات مليونية في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وأكثر من 200 ساحة مركزية وفرعية في مختلف المحافظات اليمنية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ودعماً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزة.

وجدّد المتظاهرون التأكيد على استمرار موقفهم الداعم لغزة والمساند لمقاومتها، بـ"العمليات العسكرية، ومختلف الأنشطة الرسمية والشعبية، والمقاطعة الاقتصادية للأعداء".

ودعا بيان المسيرات المليونية في اليمن، "محور القدس والجهاد والمقاومة، إلى ضرب أعداء الله والأنبياء والإنسانية"، مناشداً أن يكون الرد "مزلزلاً يشفي صدور قوم مؤمنين".

وجدد البيان" التأكيد على الاستمرار في هذا الموقف العظيم والمشرف بكل ما أوتي من قوة، وبكل السبل والوسائل الممكنة، بالعمليات العسكرية المنكلة بالأعداء، وبمختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية، وبالتعبئة والتبرع بالمال، والمقاطعة الاقتصادية للأعداء، متوكلين على الله مهما كانت التحديات والتضحيات".

وخاطب الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء بالقول "نعتز ونفتخر ونتشرف بكم، ونحيي صمودكم الأسطوري، الذي فاق كل الحسابات والتوقعات، وخيب آمال الأعداء والمتآمرين والمطبعين، وأحرج المتخاذلين، فنحن معكم وإلى جانبكم حتى النصر القريب بإذن الله".

كما خاطب شعوب الأمة العربية والإسلامية "الشعب الفلسطيني المسلم المظلوم جزء منكم وغزة هي اختبار لدينكم، ومعيار لإنسانيتكم، فسكوتكم تفريط وتخاذلكم خيانة، فما هو ردكم على الله سبحانه وتعالى القائل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إلا قليل".