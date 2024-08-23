فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هجوم حوثي يشعل حرائق بناقلة للنفط في البحر الأحمر

كيف تنجح كمائن المقاومة في تكبيد الاحتلال خسائر بغزَّة ؟.. الدُّويري يجيب

الطريق إلى "حرب الاستقلال الثانية"

مستوطنون يختطفون أسيرين محررين بمدينة أريحا ولا يزال مصيرهما مجهولاً

"داعيةً إلى ردّ مزلزل".. حشود مليونيَّة في اليمن نصرةً لغزَّة

"القوَّة كانت مراقبة عبر كاميرات بالمبنى المفخَّخ".. الإعلام العبريُّ ينشر تفاصيل جديدةً حول "حدث أمنيّ" بحيّ الزَّيتون

خشية استخدامها في الحرب على غزة.. مطالبات ناميبية بمنع رسو سفينة تتجه إلى "إسرائيل"

خبير عسكري: "إسرائيل" تعيش مأزقًا في غزة وتصاعد عمليات القسام رد على مزاعم غالانت

"أونروا": تأخير التوصّل إلى هدنة في غزة يزيد انتشار فيروس "شلل الأطفال"

حماس ترد على مغالطات المنسّق الأممي وينسلاند في إحاطته لمجس الأمن.. ماذا قال فيها؟

"داعيةً إلى ردّ مزلزل".. حشود مليونيَّة في اليمن نصرةً لغزَّة

23 اغسطس 2024 . الساعة 18:50 بتوقيت القدس
...
"داعيةً إلى رد مزلزل".. حشود مليونية في اليمن نصرةً لغزة
وكالات/ فلسطين أون لاين

 خرجت عصر اليوم الجمعة، مسيرات مليونية في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وأكثر من 200 ساحة مركزية وفرعية في مختلف المحافظات اليمنية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ودعماً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزة.

وجدّد المتظاهرون التأكيد على استمرار موقفهم الداعم لغزة والمساند لمقاومتها، بـ"العمليات العسكرية، ومختلف الأنشطة الرسمية والشعبية، والمقاطعة الاقتصادية للأعداء".

ودعا بيان المسيرات المليونية في اليمن، "محور القدس والجهاد والمقاومة، إلى ضرب أعداء الله والأنبياء والإنسانية"، مناشداً أن يكون الرد "مزلزلاً يشفي صدور قوم مؤمنين".

وجدد البيان" التأكيد على الاستمرار في هذا الموقف العظيم والمشرف بكل ما أوتي من قوة، وبكل السبل والوسائل الممكنة، بالعمليات العسكرية المنكلة بالأعداء، وبمختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية، وبالتعبئة والتبرع بالمال، والمقاطعة الاقتصادية للأعداء، متوكلين على الله مهما كانت التحديات والتضحيات".

وخاطب الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء بالقول "نعتز ونفتخر ونتشرف بكم، ونحيي صمودكم الأسطوري، الذي فاق كل الحسابات والتوقعات، وخيب آمال الأعداء والمتآمرين والمطبعين، وأحرج المتخاذلين، فنحن معكم وإلى جانبكم حتى النصر القريب بإذن الله".

كما خاطب شعوب الأمة العربية والإسلامية "الشعب الفلسطيني المسلم المظلوم جزء منكم وغزة هي اختبار لدينكم، ومعيار لإنسانيتكم، فسكوتكم تفريط وتخاذلكم خيانة، فما هو ردكم على الله سبحانه وتعالى القائل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إلا قليل".

#غزة #اليمن #صنعاء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة