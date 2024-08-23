"يفقدون أطرافهم ويعانون إصابات مستديمة".. كم بلغت خسائر جيش الاحتلال "البشرية" في غزة؟

كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، عن إحصائيات جديدة حول عدد القتلى والمُصابين في صفوف جنوده إثر المعارك المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل 695 جنديًا وضابطًا منذ بداية الحرب وإصابة 645 آخرين بجروح خطيرة.

وأقرّ بإصابة 4,357 جنديًا وضابطًا منهم 2,232 خلال العملية البرية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن 185 ضابطًا وجنديًا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 21 جراحهم خطيرة.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير طبية من داخل تل أبيب بأنّ جيش الاحتلال لقي في غزة ما لم يلقاه في أيّ حرب من قبل.

ووفقًا لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، فقد كشف مسؤول طبي بارز في صفوف جيش الاحتلال يدعى آفي يانوف أن عدد القوات الإسرائيلي التي تعاني من إصابات شديدة خلال الحرب وصل إلى ضعف عدد الإصابات المشهودة في آخر صراع كبير خاضه الاحتلال في حرب أكتوبر 1973، وأنه الأسوأ منذ وقتها.

أما عن طبيعة الإصابات، فيشير المسؤول إلى أن الجنود يفقدون أطرافهم ويعانون من إصابات مستديمة ومؤثرة مدى الحياة على مستوى العين والوجه، نتيجة المتفجرات التي يستخدمها أفراد المقاومة على أرض المعركة في غزة.