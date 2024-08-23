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"ملحمة الطوفان" في يومها الـ 322 ..

محدث بالفيديو والصور القسَّام تدكُّ آليَّات العدوِّ وتصطاد جنوده بـ "كمائن الموت النَّوعيَّة " وتبثُّ مشاهد قصف "نتساريم"

23 اغسطس 2024 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
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القسَّام تدكُّ آليَّات العدوِّ وتصطاد جنوده بـ "كمائن الموت النَّوعيَّة " وتبثُّ مشاهد قصف "نتساريم"
غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 322 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم وتدميرها في محاور التّوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الجمعة، أنها استهدفت بكمين مركب عددًا من آليات جيش الاحتلال جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

كما وبثت الكتائب لقطات استهداف مركز قيادة وسيطرة وتحشدات جيش الاحتلال في محور "نتساريم" بطائرة "زواري" انتحارية.

وأظهر المقطع إقلاع الطائرة وتوجهها إلى مكان الاستهداف، مع تعتيم مختلف التفاصيل في المقطع المصور باستثناء جسم الطائرة.

وتضمن المقطع إنشاد أحد المقاتلين بعض الأبيات من قصيدة "قف شامخا" للشاعر الفلسطيني غازي الجمل، وجاء فيها: "سطر على هام الزمان بأننا أهل الكرامة والأعز قبيلا، فليحرقوا كل النخيل بساحنا سنطلّ من فوق النخيل نخيلا، فليهدموا كل المآذن فوقنا نحن المآذن فاسمع التهليلا".

استهدافها 4 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم" قرب مفترق أبو الدقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكدت القسام أنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال، قالوا إنهم تمكنوا من استهداف دبابة من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق أبو سلطان في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، " ظهر أمس.. تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها من مسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح".

وأكدت القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوبي حي الزيتون في مدينة عزة ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط طائرة "يسعور"  لإجلائهم.

 

#الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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