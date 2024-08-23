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محدث "القوَّة كانت مراقبة عبر كاميرات بالمبنى المفخَّخ".. الإعلام العبريُّ ينشر تفاصيل جديدةً حول "حدث أمنيّ" بحيّ الزَّيتون

23 اغسطس 2024 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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"القوَّة كانت مراقبة عبر كاميرات بالمبنى المفخَّخ".. الإعلام العبريُّ ينشر تفاصيل جديدةً حول "حدث أمنيّ" بحيّ الزَّيتون
غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، أن حدثًا أمنيًا صعبًا وقع في غزة، خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية.

وقال موقع "حدشوت حموت"، إن "حدثًا أمنيًا صعبًا وقع في غزة، على ما يبدو قوة من الجيش وقعت في كمين، والمروحيات تخلي العديد من الجنود والضباط إلى المستشفيات".

وفي التفاصيل الجديدة، كشف إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل الكمين الذي تعرضت له قوة من جنود الاحتياط في محيط حي الزيتون بمدينة غزة اليوم الجمعة.

وأقرت بمقتل جندي وإصابة 12، وقالت إنها كانت تمشط مباني بحي الزيتون قبل أن تصل إلى مبنى تبين أنه مفخخ.

 وقالت الإذاعة العبرية، أن قوة من الجيش دخلت نحو الساعة 8:30 صباحًا إلى مبنى تبيّن فيما بعد أنه مفخخ.

وأشارت إلى، أن قوة الجيش كانت مراقبة عبر كاميرات مثبتة في المبنى المفخخ، وبمجرد دخولهم تم تفجير العبوات عن بعد.
وأوضحت الإذاعة العبرية، أن من بين المصابين 4 بحالة خطرة و3 جراحهم متوسطة بانفجار عبوة، مشيرة إلى جنديا قتل جراء انفجار عبوة ناسفة في معارك بحي الزيتون في مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأكدت القسام في بلاغ عسكري، أنها أوقعت جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى، وهبوط طائرة "يسعور" لنقلهم.

وذكرت مصادر عبرية، أن مروحية عسكرية (إسرائيلية) تحطّ في مشفى هداسا عين كارم في القدس تحمل جنودًا مصابين للمرّة الثانية خلال ساعات.

وأفادت مصادر صحفية بأن عدة استهدافات شنها الاحتلال ما بين مفرق دولة و مسجد علي جنوب حي الزيتون، بالتزامن مع عمليات نسف في محيط المنطقة وقنابل دخانية.
 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حدث أمني صعب

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