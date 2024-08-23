"وسط إجراءات أمنية مُشددة".. تواصل المظاهرات المؤيدة لفلسطين في شيكاغو

شيكاغو/ فلسطين أون لاين

تتواصل المظاهرات المؤيدة لفلسطين في مدينة شيكاغو الأميركية، احتجاجًا على الحرب "الإسرائيلية" في قطاع غزة والدعم الأميريكي لـ"إسرائيل".

وأفادت مصادر صحفية بأن الشرطة اعتقلت عددًا من المتظاهرين، وفرضت إجراءات أمنية مشددة، لفض الاعتصام.

وتأتي المظاهرات مع قرب انتهاء أعمال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وتركيز برنامج الحزب على حماية "إسرائيل" وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

ولليوم الـ 322 على التوالي، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حربه التدميرية على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.