"وأُصيب شاب واعتُقل آخر".. اشتباكات مسلّحة خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نابلس- فلسطين أون لاين

اندلعت اشتباكات مسلّحة، فجر اليوم الجمعة، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، معززةً بعدد كبير نت الآليات العسكرية، ونشرت قناصتها على عدد من المباني.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بالقدم، ونقل إلى المستشفى للعلاج.

أصيب شاب فجر الجمعة، خلال اشتباكات مسلحة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال بأسلحتهم النارية والعبوات الناسفة محلية الصنع.

وأطلقت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من القنابل الدخانية في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، وعاثت فيها خرابًا، واعتقلت أحد الشبان.