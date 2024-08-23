الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة لليوم الـ 322 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 322 على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل على كافة مناطق القطاع، وارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40265 شهيدًا و93144 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في خان يونس، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط مدينة خانيونس،كما طال القصف شمال دوار بني سهيلا شرق المدينة.

وأُصيب نازح جراء إطلاق آليات الاحتلال النار صوب خيام النازحين في منطقة مواصي القرارة غربي مدينة خانيونس.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق السطر الغربي في خانيونس.

في المحافظة الوسطى، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق جنوب شرق بلدة المصدر وشرق دير البلح و شمال مخيم النصيرات.

وارتقى شهيد جراء قصف مدفعي صهيوني استهدف منزلاً لعائلة "أبو دلال" في محيط أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أعلن مستشفى كمال عدوان توقف عمل أقسامه، نتيجة استمرار منع دخول الوقود إلى المستشفيات في مدينة غزة وشمالها.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة "قاسم" في منطقة الشيماء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة "الحلو" في منطقة الشيماء في بيت لاهيا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.