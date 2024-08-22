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مقتل رقيب في جيش الاحتلال بـ "قذيفة مضادة للدبابات" في رفح

22 اغسطس 2024 . الساعة 22:27 بتوقيت القدس
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مقتل رقيب في جيش الاحتلال بـ "قذيفة مضادة للدبابات" في رفح
غزة/ فلسطين أون لاين

أقرَّ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقتل رقيب في الجيش خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث أن الرقيب في الكتيبة 46 “أوري أشكنازي نحميا” (19 عاماً) من مدينة عسقلان، قُتل اليوم في معركة جنوب قطاع غزة.

مشيراً إلى أنه قتل جراء إطلاق قذيفة مضادة للدبابات على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في رفح، جنوب القطاع.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 693، هذا بالإضافة لإصابة أكثر من عشرة آلاف وفق المعطيات التي يعلنها جيش الاحتلال، في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات بإخفاء الأعداد الحقيقية لخسائره البشرية والتي تزيد عن ذلك بكثير.

تواصل المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى" رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ321 على قطاع غزة، وتستمر في تنفيذ العمليات ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة عند محاور القتال كافة في القطاع، مكبدة الجيش "الذي لا يقهر" خسائر باهظة بالعتاد والأرواح.

وفي أبرز العمليات، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنه وبعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدوها تفجير عين نفق فخخت مسبقًا بعبوة في قوة صهيونية في منطقة "عبلة" غرب مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع.

كما أعلنت عن تمكّن مقاتليها، عصر أمس، من استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" غربي مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

#طوفان الأقصى

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