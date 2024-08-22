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سيطرة عسكريَّة وأبراج مراقبة على امتداد "فيلادلفيا"

صحيفة أمريكيَّة تكشف تفاصيل جديدة حول الخلاف بين "إسرائيل" والقاهرة

22 اغسطس 2024 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
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صحيفة أمريكيَّة تكشف تفاصيل جديدة حول الخلاف بين "إسرائيل" والقاهرة بشأن "فيلادلفيا"
غزة/ فلسطين أون لاين

كشف صحيفة "وول ستريت جورنال"، تفاصيل جديدة حول الخلاف الحاد بين "إسرائيل" ومصر بشأن طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالحفاظ على وجود عسكري في معبر فيلادلفيا.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنَّ القاهرة ترفض رفضًا قاطعًا وجودًا إسرائيليًا على محور فيلادلفيا بين جنوبي قطاع غزة والحدود المصرية حتى لو كان وجودًا محدودًا توافق عليه "إسرائيل".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين مصريين، أنَّ  فريق التفاوض الإسرائيلي اقترح مؤخرًا بناء ثمانية أبراج مراقبة على طول المحور فيما عرضت الولايات المتحدة كحل وسط الاكتفاء ببرجين فقط لكن مصر رفضت كلا الاقتراحين لأنه ترى أن أي عدد من أبراج المراقبة على المحور من شأنه أن يمنح "إسرائيل" سيطرة عسكرية هناك.

وأشارت إلى، أن القاهرة تطالب بضمانات أميركية بأنه إذا تنازلت "إسرائيل" وانسحبت من المحور في المرحلة الأولى من الصفقة فإنها لن تعود إليها في المراحل التالية إذا سارت المفاوضات بشكل مغاير.

مؤكدةً أن هناك أزمة ثقة بين "إسرائيل" ومصر وأميركا تحاول التوسط ومبعوث بايدن سيجتمع اليوم أو غدا مع السيسي وعباس كامل ومحاولة ايجاد حل للمضي قدما بالمفاوضات.

وصل اليوم (الخميس) كل من رئيس الموساد دادي برنيا ورئيس الشاباك رونين بار سراً إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن ينضم إليهم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بيل بيرنز للمشاركة في محادثات نهاية الأسبوع في العاصمة المصرية.

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