"ملحمة الطُّوفان".. القسَّام تفجُّر "عيَّن نفق" بخان يونس والمقاومة تدكُّ تحشدات العدوِّ وخطِّ إمداده بـ "نتساريم"

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى" رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ321 على قطاع غزة، وتستمر في تنفيذ العمليات ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة عند محاور القتال كافة في القطاع، مكبدة الجيش "الذي لا يقهر" خسائر باهظة بالعتاد والأرواح.

وفي أبرز العمليات، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنه وبعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدوها تفجير عين نفق فخخت مسبقًا بعبوة في قوة صهيونية في منطقة "عبلة" غرب مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع.

كما أعلنت عن تمكّن مقاتليها، عصر أمس، من استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" غربي مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة.

فيما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مقر يتبع لقيادة العدو في محور "نتساريم"، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ومن جهتها، نشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد من استهداف مقاتليها مقراً للقيادة والسيطرة تابعاً للعدو في محور " نتساريم "، عبر استخدام صاروخين من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كذلك، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد قصف حشود وتجمّعات لقوات العدو شرقي دير البلح، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، وأوقعت عدة إصابات في صفوف القوات المستهدفة.

واستهدفت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جنود العدو المتوغلين في محيط أبراج القسطل وآلياته شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزّة، بقذائف الهاون.

من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم، أبو خالد، أنّ مقاتليه في محيط حي السلام شرقي رفح نجحوا بنصب كمين لإحدى دوريات العدو الراجلة، وفجروا فيها عبوة ناسفة من العيار الثقيل.

وفي الوقت ذاته، أكّد أبو خالد أنّ مقاتليه أمطروا عناصر دورية الاحتلال بالرصاص بعد التفجير، ما أدى إلى وقوع كامل أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضاف أنّ وحدة المدفعية في قوات الشهيد عمر القاسم بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، استهدفوا مواقع العدو وخط إمداده في محور "نتساريم" بقذائف "الهاون".

كذلك، شدّد أبو خالد على أن تهديدات العدو على لسان نتنياهو بالقضاء على المقاومة، ما هي إلا فقاعات هواء، لا يصدّقها حتى جنوده الذين يتهرّبون من مواجهة مقاتلي المقاومة في قطاع غزّة.

إلى جانب ذلك، وعلى الرغم من مرور 321 يوماً على "طوفان الأقصى"، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صفارات إنذار دوّت في مستوطنة "كيسوفيم" في غلاف غزّة.

وكانت وسائل إعلامٍ إسرائيلية تناقلت أنباء وتقارير عن دوي صفّارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة الشرقي، وفي "نير عام" شمال القطاع.