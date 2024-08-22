السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً

صنعاء-غزة/ وكالات:

توعد قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، إسرائيل بهجمات "موجعة" من "محور المقاومة"، بينما تعرضت 3 سفن لهجمات في البحر الأحمر خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الحوثي -في كلمة متلفزة اليوم الخميس- إن "الرد آت من جبهات المحور" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران والقائد في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشدد على أن الرد سيكون "موجعا ومؤثرا"، مبيّنا أن التخطيط له هو أحد أسباب التأخير، حسب قوله، ومؤكدا أن "قلق العدو وترقبه جزء من الرد".

وفي كلمته، اليوم الخميس، بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستجدات الإقليمية، قال السيد الحوثي إنّ "المسؤولية والواجب الديني والأخلاقي على المسلمين بحجم المظلومية الطويلة للشعب الفلسطيني والتخاذل، مسألة خطيرة".

وأعلن قائد حركة أنصار الله أنّ جبهة اليمن المساندة لغزّة ومقاومتها نفّذت خلال أسبوع عمليات مستخدمةً 21 صاروخاً بالستياً وزورقاً مجنّحاً، مضيفاً أنّ عدد السفن المستهدفة لارتباطها بالاحتلال ولانتهاكها لقرار الحظر بلغ 182 سفينة منذ انطلاق جبهة اليمن الإسنادية.

وذكر السيد الحوثي أن عمليات هذا الأسبوع أتت على الرغم من أنّ العدوان الأميركي - البريطاني شنّ 5 غارات، على محافظة الحديدة.

وتابع، في الشؤون العسكرية لليمن، أنّ مخرجات التعبئة في التدريب بلغت أكثر من 432 ألفاً، آملاً "أن يكون هناك إقبال أكثر"، وأشار إلى أنّ العروض العسكرية والمسير العسكري والمناورات بلغت 2292.

وعلى صعيد التحرّكات الشعبية المتضامنة مع فلسطين في اليمن، أوضح السيد الحوثي أنّ عدد المسيرات والتظاهرات والفعّاليات منذ بداية العدوان على غزة وإلى اليوم بلغت 652175.

وأعلن السيد الحوثي أنّ الخروج الأسبوعي مستمر في العاصمة صنعاء والمحافظات، وفي الأرياف أيضاً وفي مختلف الظروف والأحوال الجوية، داعياً الشعب إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة في مختلف المناطق والمحافظات.

وعن جبهة إيران، ذكّر السيد الحوثي أنّ الاحتلال يترقّب الرد الإيراني على جريمة الاغتيال للقائد الإسلامي الكبير المجاهد الشهيد إسماعيل هنية.

وأكّد السيد الحوثي أنّ "الرد آت حتماً من جبهات المحور وجبهة اليمن، و"سيكون الرد موجعاً ومؤثراً، معتبراً أنّ "التخطيط لذلك أحد أسباب التأخير".

وأشاد الحوثي بخطوة رئيس كولومبيا الذي منع تصدير الفحم إلى إسرائيل لتجنب المساهمة في مأساة الشعب الفلسطيني، بينما أنظمة عربية تصدر الفواكه والمواد الغذائية للعدو الإسرائيلي، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن وقوع 5 انفجارات قرب سفينة على بعد 57 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن جنوب غربي اليمن، دون الإبلاغ عن أضرار.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، بصواريخ ومسيّرات.

وردًّا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.