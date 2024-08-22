وفاة القياديِّ الفلسطينيِّ فاروق القدُّومي .. حماس: كان مثالاً للثَّبات على المبادئ الثَّوريَّة وصوتًا قويًّا

غزة/ فلسطين أون لاين

توفي اليوم، الخميس، القيادي الفلسطيني فاروق القدومي (أبو اللطف)، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في العاصمة الأردنية عمان، عن عمر ناهز 93 عاما.

وقالت عائلته إن القدومي توفي بعد رحلة طويلة مع المرض، وذلك بعد أقل من شهرين على وفاة زوجته نبيلة النمر "أم اللطف".

بدورها، نعت قوى رسمية وشعبية وفصائل فلسطينية ،اليوم الخميس، المناضل الوطني فاروق القدومي "أبو اللطف"، الذي توفي اليوم في العاصمة الأردنية عمان، مستحضرة مناقب الراحل أبو اللطف وتحدثت في بيانات النعي عن مسيرته ومواقفه الوطنية .

من جهتها، تقدمت حركة حماس، في بيان، بالتعازي والمواساة إلى الشعب الفلسطيني وإلى عائلة الفقيد القدومي، وقالت: "لقد كان الراحل أبو اللطف مثالاً للثبات على المبادئ الثورية، وصوتًا قويًا في مواجهة كل محاولات التفريط والتنازل عن حقوق شعبنا".

وأضافت "عاش مدافعًا عن فلسطين مناضلًا ضد الاحتلال، رافضًا لكل مشاريع التسوية والتصفية، وفي مقدمتها اتفاق أوسلو المشؤوم الذي حذر مبكرًا من مخاطره على قضيتنا العادلة".

وتابعت "نحن اليوم نعيش حرب إبادة جماعية ضد شعبنا في غزة، نستذكر مواقف الفقيد القوية ودعمه المتواصل لخيار المقاومة والصمود".

وأكدت أن إرث "أبو اللطف" النضالي سيبقى خالداً في قلوبنا ووجدان أمتنا، وسيظل نبراساً لكل الأحرار والثوار.

كما ونعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القائد الوطني والتاريخي الكبير، أحد القادة التاريخيين المؤسسين للحركة والثورة الفلسطينية المعاصرة، المناضل فاروق رفيق أسعد القدومي "أبو اللطف".

وقالت الديمقراطية في بيان النعي: نودع اليوم قائداً وطنياً كبيراً، كرس كل حياته من أجل خدمة شعبه وقضيته وحقوقه، فلقد خسر شعبنا برحيل "أبو اللطف"، واحداً من القادة المؤسسين الأوائل للحركة الوطنية المعاصرة، وعزاؤنا في رحيله أنه خلف سيرة تشكل مفخرةً لعموم أبناء شعبنا، ومناضليه.

وولد فاروق القدومي عام 1931 في نابلس بالضفة الغربية ثم هاجر مع أسرته إلى مدينة حيفا في عام 1948 قبل أن يعود من جديد إلى نابلس، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

ودرس القدومي المرحلة الأساسية في مدرستي جينصافوط والمنشية في مدينة يافا، والمرحلة الثانوية في مدرسة العامرية في مدينة يافا، ونال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1958.

وانخرط القدومي في العمل الوطني والسياسي في فترة مبكرة من حياته؛ فقد تعرف إلى القادة ياسر عرفات وصلاح خلف أثناء دراسته في مصر، وشارك في تأسيس حركة فتح.

ومع انطلاقتها، وكان القدومي أحد كُتاب مجلة حركة فتح "فلسطيننا"، وعضو لجنتها المركزية منذ عام 1965، وممثلها في القاهرة، ومسؤول علاقاتها الخارجية، وشغل أمين سر اللجنة المركزية للحركة.

وأصبح فاروق القدومي عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، وعضوًا في المجلس الوطني، ورئيسًا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير عام 1973، ومسؤول دائرة الشؤون الخارجية لمنظمة التحرير عام 1989.

وساهم القدومي في تطوير علاقات المنظمة بالدول العربية والاتحاد السوفياتي وغيرها من دول العالم. وكان القدومي ضمن قيادات منظمة التحرير الفلسطينية التي غادرت بيروت إلى تونس في 1983 بعد الغزو الإسرائيلي للبنان.

ومارس القدومي وظائف مختلفة في بلدان عربية عدة، وبعد تخرجه في الجامعة الأميركية عمل في مجلس الإعمار الليبي ثم في وزارة النفط بالمملكة العربية السعودية ثم في وزارة الصحة الكويتية.