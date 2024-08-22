فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السيد الحوثي: الرّد من جبهات المحور واليمن سيكون موجعاً

محلل "إسرائيلي": واشنطن أشاعت تفاؤلاً كاذبًا بصفقة تبادل الأسرى لهذا السبب !

"يتجوَّلون في ممرَّات المستشفيات وحيدين".. تقرير يرصد شهادات أطبَّاء حول مصير الأطفال الأيتام بغزَّة

وفاة القياديِّ الفلسطينيِّ فاروق القدُّومي .. حماس: كان مثالاً للثَّبات على المبادئ الثَّوريَّة وصوتًا قويًّا

الصّحة بغزة: 42 شهيدًا و163 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"ليلة دامية ومجازر متواصلة".. حرب الإبادة الجماعية على غزة تدخل يومها الـ321 تواليًا

10 آلاف و200 حالة اعتقال في الضّفة الغربية منذ 7 أكتوبر

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حماس تزفُّ شهداء طولكرم وتؤكد: لن تفلح جرائم الاحتلال في كسر إرادة المقاومة

ارتقاء الصّحفي حسام الدباكة في قصف صهيوني على مخيم المغازي

الصّحة بغزة: 42 شهيدًا و163 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

22 اغسطس 2024 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 321 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و163 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40265 شهيدًا و93144 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة