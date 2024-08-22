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مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

22 اغسطس 2024 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت مصادر صحفية، إن 185 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة "باب المغاربة".

وأفادت المصادر بأن 156 مستوطنًا و25 طالبًا يهوديًا و4 عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، قبل إغلاق باب المغاربة.

ويُذكر أن أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.

#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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