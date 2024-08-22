حماس تزفُّ شهداء طولكرم وتؤكد: لن تفلح جرائم الاحتلال في كسر إرادة المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، شهداء طولكرم الثلاثة، الذين ارتقوا بنيران جيش الاحتلال الفاشي، خلال عمليته العسكرية الإجرامية التي بدأها صباح اليوم في مخيم طولكرم.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن تكثيف الاحتلال لاقتحاماته وجرائمه في مدن ومخيمات الضفة الغربية، وعمليات التخريب والتدمير الممنهج التي يقوم بها في مخيمات طولكرم وجنين وبلاطة وغيرها، هو ترجمة عملية للتصريحات والمواقف الفاشية التي تصدر عن أقطاب حكومة المتطرفين الصهاينة، والتي تؤكّد مضيَّها في مخططاتها الإجرامية تجاه شعبنا وأرضنا في الضفة المحتلة.

وأشادت ببطولات أبطال كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وكافة الأذرع العسكرية المقاومة، التي تواصل تصديها البطولي لآلة القتل والإرهاب الصهيونية.

وأكدت أن عدوان الاحتلال المستمر وسفكه لدماء أبناء شعبنا؛ لن يفلح في كسر إرادة المقاومة لديه.

وشددت حماس على أن شبابنا الثائر ومقاومينا الأبطال، على عهد الشهداء الميامين، ماضون حتى دحر العدوان واستعادة كافة حقوق شعبنا السليبة.