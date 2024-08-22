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ارتقاء الصّحفي حسام الدباكة في قصف صهيوني على مخيم المغازي

22 اغسطس 2024 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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ارتقى فجر اليوم الخميس الصحفي  حسام منال الدباكة، في غارة صهيونية استهدفت منزله في مخيم المغازي سط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الصحفي الدباكة ارتقى برفقة زوجته وعدد من أبنائه وأفراد عائلته، إثر غارة "إسرائيلية" استهدفت شقته السكنية بمخيم المغازي، فجر اليوم.

وأشارت المصادر إلى الشهيد الصحفي الدباكة يعمل مصورًا صحفيًا لقناة القدس.

وبارتقاء الصحفي البدكة، ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين الذين ارتقوا في قصف الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 171.

ويوم الثلاثاء، ارتقى الصحفي حمزة مرتجي إثر قصف "إسرائيلي" استهدف مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة.

ويواصل المكتب الإعلامي الحكومي مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الحرب على الحقيقة

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