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الكشف عن هوية منفّذ عملية تل أبيب الاستشهاديّة يوم الأحد الماضي (صورة)

22 اغسطس 2024 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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نابلس- فلسطين أون لاين

كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، النقاب عن هوية منفذ عملية تل أبيب الاستشهادية، يوم الأحد الماضي.

وقالت عائلة "منى" في بيان صحفي، إن الاحتلال أبلغها بأن نجلها جعفر سعد منى، هو منفذ العملية الاستشهادية في تل أبيب قبل عدة أيام.

وأعلنت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذها عملية استشهادية في مدينة (تل أبيب) المحتلة مساء الأحد الماضي.

وشددت القسام في بيان لها، على أن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة ما دامت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن “عملية تل أبيب تذكرنا بأيام الذروة في الانتفاضة الثانية”. واندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، فوقعت مواجهات بين المصلّين وقوات الاحتلال.

وأشار بيان شرطة الاحتلال، إلى أن "ما حدث في (تل أبيب) صعب وخطير، والتحقيقات مستمرة من الشاباك (الأمن الداخلي) والشرطة".
 

#الحرب على غزة #عملية استشهادية #طوفان الأقصى

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