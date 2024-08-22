فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

10 آلاف و200 حالة اعتقال في الضّفة الغربية منذ 7 أكتوبر

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حماس تزفُّ شهداء طولكرم وتؤكد: لن تفلح جرائم الاحتلال في كسر إرادة المقاومة

ارتقاء الصّحفي حسام الدباكة في قصف صهيوني على مخيم المغازي

الكشف عن هوية منفّذ عملية تل أبيب الاستشهاديّة يوم الأحد الماضي (صورة)

حقوقي بارز: "إسرائيل" تقتل أطفال غزة بأكثر الطرق وحشية وأشدها فظاعة

انهيار المفاوضات ونذر اشتعال الإقليم

لواء احتياط بجيش الاحتلال: "إسرائيل" ستنهار في أقل من عام بفعل حرب الاستنزاف

كاتب "إسرائيلي": لهذه الأسباب نتنياهو تعمّد ترك الأسرى لمصيرهم وأفشل الصّفقة مع حماس

كيف أدْحَضت عملية "تل السُّلطان" ادّعاءات الاحتلال حول تفكيك المقاومة في رفح؟

لواء احتياط بجيش الاحتلال: "إسرائيل" ستنهار في أقل من عام بفعل حرب الاستنزاف

22 اغسطس 2024 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
...
الناصرة/ فلسطين أون لاين

قال مفوض شكاوى الجنود السابق اللواء إسحاق بريك إن وزير الجيش يوفال غالانت بدأ يعي أننا نغوص بوحل غزة ونفقد جنودنا ولا نحقق هدف القضاء على حماس.

وأوضح بريك في مقال نشرته صحيفة معاريف، اليوم الخميس، أنه إذا استمرت حرب الاستنزاف مع حماس وحزب الله فإن (إسرائيل) ستنهار في أقل من عام.

وأكد ان شروط نتنياهو الإضافية جعلت وقف إطلاق النار واستعادة المخطوفين أصعب.

وكان بريك في شدد في وقت سابق، أن قيادة جيش الاحتلال تكذب على الشعب كل يوم، مستشهدا بكلام العديد من الضباط.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات (إسرائيل) يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء حماس.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة