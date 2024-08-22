لواء احتياط بجيش الاحتلال: "إسرائيل" ستنهار في أقل من عام بفعل حرب الاستنزاف

الناصرة/ فلسطين أون لاين

قال مفوض شكاوى الجنود السابق اللواء إسحاق بريك إن وزير الجيش يوفال غالانت بدأ يعي أننا نغوص بوحل غزة ونفقد جنودنا ولا نحقق هدف القضاء على حماس.

وأوضح بريك في مقال نشرته صحيفة معاريف، اليوم الخميس، أنه إذا استمرت حرب الاستنزاف مع حماس وحزب الله فإن (إسرائيل) ستنهار في أقل من عام.

وأكد ان شروط نتنياهو الإضافية جعلت وقف إطلاق النار واستعادة المخطوفين أصعب.

وكان بريك في شدد في وقت سابق، أن قيادة جيش الاحتلال تكذب على الشعب كل يوم، مستشهدا بكلام العديد من الضباط.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات (إسرائيل) يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء حماس.