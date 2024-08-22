كاتب "إسرائيلي": لهذه الأسباب نتنياهو تعمّد ترك الأسرى لمصيرهم وأفشل الصّفقة مع حماس

أكد رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" العبرية "آلوف بن"، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتعمّد ترك الأسرى "الإسرائيليين" لمصيرهم، وإبطال كل صفقة يمكن أن تؤدي بشكل حقيقي لإطلاق سراحهم من غزة.

وقال بن في مقال له، إن "عدم إبرام صفقة تبادل للأسرى تخدم أهداف ومصالح نتنياهو في احتلال قطاع غزة بشكل دائم".

وأشار إلى أن الرأي العام "الإسرائيلي" لا يزال يعد قضية الأسرى هدفًا مركزيًا، لكن نتنياهو مهتم بضم غزة تدريجيًا وباحتلالها بشكل دائم، وهو ما يتطلب السيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم.

وأوضح الكاتب أن نتنياهو وهو "يفجّر" المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحدث عن مكاسب أمنية وإستراتيجية تتمثل في السيطرة على محور فيلادلفيا وممر نتساريم، قائلًا: إنهما سيفلتان من قبضة "إسرائيل" إذا قبلت الصفقة الحالية.

ولفت بن إلى أن نتنياهو يرى تركيز الخطاب "الإسرائيلي" على مصير الأسرى إزعاجًا إعلاميًا وأداة يستخدمها خصومه السياسيون ضده وتلهيه عن هدفه من وراء الحرب، احتلال طويل المدى لغزة، وهو هدف ما فتئ يردده منذ بدايتها ويسميه "سيطرة أمنية إسرائيلية".

وختم بن مقاله بأن من الجلي أن احتلال غزة هو الهدف الذي يقاتل نتنياهو من أجله ولو على حساب من تبقى حيًا من الأسرى واحتمال نشوب حرب إقليمية.