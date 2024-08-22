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كيف أدْحَضت عملية "تل السُّلطان" ادّعاءات الاحتلال حول تفكيك المقاومة في رفح؟

بالفيديو كيف أدْحَضت عملية "تل السُّلطان" ادّعاءات الاحتلال حول تفكيك المقاومة في رفح؟

22 اغسطس 2024 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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أكد الخبير العسكري اللواء محمد الصمادي أن العمليات التي نشرتها فصائل المقاومة لعملية تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة تعكس الخبرة التراكمية التي حصلت عليها خلال شهور الحرب، وتدحض مزاعم الاحتلال الذي يقول إنه فكك كتائب القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال الصّمادي، إن عملية تل السلطان بمدينة رفح تؤكد عدم صحة حديث جيش الاحتلال عن انتهاء عملياته في مدينة رفح والقضاء على فصائل المقاومة.

وأضاف، أن "ما رأيناه يمثل مواجهات من مسافة قريبة وبأسلحة مضادة للدبابات مما يؤكد فشل الاحتلال في حماية دباباته".

ولفت إلى أن تلك العمليات تدلل على دقة عالية من جانب المقاومة في استهداف الآليات التي تتم بمضادات دبابات يدوية الرماية وليست موجهة بالليزر مما يعكس دقة الرامي.

وذكر الخبير العسكري، أن ما تقوم به المقاومة من إعطاب للآليات يعكس خبراتها التراكمية التي حصلت عليها، ويعكس أيضا خطورة بيئة الحرب والروح المعنوية العالية للمقاتلين الذين يلحقون خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال.

وبثّت كتائب القسام، أمس الأربعاء، مشاهد من استهداف آليات وجنود العدو في محاور القتال داخل حي تل السلطان غرب رفح.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عملية تل السلطان

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