فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

10 آلاف و200 حالة اعتقال في الضّفة الغربية منذ 7 أكتوبر

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حماس تزفُّ شهداء طولكرم وتؤكد: لن تفلح جرائم الاحتلال في كسر إرادة المقاومة

ارتقاء الصّحفي حسام الدباكة في قصف صهيوني على مخيم المغازي

الكشف عن هوية منفّذ عملية تل أبيب الاستشهاديّة يوم الأحد الماضي (صورة)

حقوقي بارز: "إسرائيل" تقتل أطفال غزة بأكثر الطرق وحشية وأشدها فظاعة

انهيار المفاوضات ونذر اشتعال الإقليم

لواء احتياط بجيش الاحتلال: "إسرائيل" ستنهار في أقل من عام بفعل حرب الاستنزاف

كاتب "إسرائيلي": لهذه الأسباب نتنياهو تعمّد ترك الأسرى لمصيرهم وأفشل الصّفقة مع حماس

كيف أدْحَضت عملية "تل السُّلطان" ادّعاءات الاحتلال حول تفكيك المقاومة في رفح؟

حماس والجهاد: أي اتفاق لابدّ أن يحقق الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع

22 اغسطس 2024 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
...

استقبل  رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش ووفد من قيادة الحركة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ، ونائبه د. محمد الهندي، أمس الأربعاء، في مقر رئاسة الحركة، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية.

ووجهت القيادتان عظيم التحية والتقدير لشعبنا الفلسطيني المجاهد والصابر في غزة الذي يواجه حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال، مشددين على ضرورة وقف العدوان والحرب التي يتعرض لها شعبنا ومعاقبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من جرائم ضد الإنسانية.

واستعرض اللقاء التطورات الميدانية وثبات المقاومة وقدرتها على توجيه ضربات في كل فلسطين المحتلة، وبحث أيضًا ما وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة وموقف الاحتلال المعطل لجهود الوسطاء بالتوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكدت القيادات على موقف المقاومة وشعبنا الفلسطيني أن أي اتفاق لابد أن يحقق الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع وبدء الإعمار وإنهاء الحصار مع صفقة تبادل جادة، محملين المسؤولية لقادة الاحتلال في إجهاض الجهود التي يقوم بها الوسطاء عبر الإصرار على الاستمرار في العدوان والتنكر لما تم في مراحل سابقة، وخاصة المقترح الذي وافقت عليه الحركة في الثاني من تموز/يوليو الماضي.

وشدد المجتمعون على ضرورة ضمان سرعة إيصال المساعدات الإنسانية واحتياجات المواطنين في القطاع، بغض النظر عن نتائج المفاوضات غير المباشرة الجارية، محذرين من النتائج المترتبة على استمرار العقوبات الجماعية التي يقوم بها الاحتلال بحق أهلنا في القطاع.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #وقف العدوان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة