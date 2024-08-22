غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 321 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مُرتكبًا أفظع أساليب القتل والتّدمير والتّهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفًا و223 شهيدًا، بالإضافة لـ 92 ألفًا و981 مصابًا.

في المحافظة الوسطى، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق متفرقة في المحافظة الوسطى.

وارتقى 6 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الدباكي في حارة البطانية، بمخيم المغازي.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا "الجديلي" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت بوارج الاحتلال الحربية منطقة أبو معلا غرب مخيم النصيرات.

في خان يونس، ارتقى طفل وامرأة جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو دقة" في بلدة الفخاري شرق خانيونس.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة على خيام النازحين في منطقة مواصي القرارة غرب خانيونس.

في رفح، نسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية غربي مدينة رفح.

في مدينة غزة وشمال القطاع، انتشلت طواقم الدفاع المدني 3 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "سلمان" مقابل صالة أبو خاطر في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وارتقى 11 شهداء وأُصيب آخرون، في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال ضد عائلة "حمودة" في بيت لاهيا.

وقصفت مدفعية الاحتلال شارع كشكو شرق حي الزيتون في مدينة غزة.