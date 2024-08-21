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"تهديدات بالاغتصاب، وزنازين منفصلة ".. محرَّرة تكشف ما يتعرَّض له الأسيرات الغزيَّات في سجون الاحتلال

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"تهديدات بالاغتصاب، وزنازين منفصلة ".. محرَّرة تكشف ما يتعرَّض له الأسيرات الغزيَّات في سجون الاحتلال

21 اغسطس 2024 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
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"تهديدات بالاغتصاب، وزنازين منفصلة ".. محرَّرة تكشف ما يتعرَّض له الأسيرات الغزيَّات في سجون الاحتلال
غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت أسيرة فلسطينية من إحدى البلدات العربية في مناطق الـ48 وقد تحررت مؤخرا من الأسر بعد فترة تنقلت خلالها بين عدة معتقلات وأمضت غالبية فترة أسرها في سجن "الدامون"، تفاصيل مروّعة تعيشها المعتقلات الغزيات في سجون الاحتلال.

وتقول الأسيرة المحررة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في ظل الملاحقة التي قد تتعرض لها، إنَّ "الغزيات كُنّ في زنازين وأقسام منفصلة عن باقي الأسيرات من القدس والضفه الغربية والداخل، ومررن بظروف قاسية جدا منذ اعتقالهن من القطاع، واقتيادهن معصوبات الأعين، مكبلات الأيدي والأقدام إلى معسكرات تقع على حدود غزة لفترات تجاوزت الأسابيع دون أن تفك الأصفاد عن أجسادهن، ومن ثم تم نقلهن إلى سجن الدامون".

وتابعت "وصلت أسيرات غزة إلى السجن في حالة يرثى لها، منهكات وفي عياء شديد، رعب وخوف، وكل أسيرة تحمل قصصا تراجيدية بما أصابها من ويلات الحرب والدمار والقصف والقتل، فمنهن من تركت خلفها أطفالا ورضعا لا يعلمن المصير الذي انتهوا إليه".

ونقلت عن إحدى الأسيرات قولها: "أكدت إحدى الأسيرات بعد أن تحدثت مع عدة أسيرات من قطاع غزة، أنه تم تهديدهن بالاغتصاب من قبل جنود الاحتلال"؛ وتابعت "إحدى الأسيرات كانت في قلق وخوف دائم على مصير رضيعها وعمره 4 شهور، تم خطفها من مراكز الإيواء وأخذ منها رضيعها ولا تعلم ما آلت إليه الظروف، وهذا السيناريو تكرر مع أكثر من أسيرة".

وأشارت إلى أن "غالبية الأسيرات أتت من تحت القصف والأنقاض ومن بين الجثث المنتشرة والمتحللة في الشوارع وتركت لتنهشها القطط والكلاب، وكانت أسيرات غزة يفتقدن إلى الرعاية الصحية والنظافة العامة لعدم وجود المياه للاستحمام الأمر الذي نتجت عنه مشاكل وأمراض جلدية وانتشار القمل والفطريات؛ عانى بعضهن من إصابات إطلاق نار وشظايا في أجسادهن، في ظل الشح الشديد للمستلزمات الأساسية والخاصة بالنساء، واقتصر العلاج على شرب الماء بطلب من الأطباء، الأمر الذي كان يثير غضب الأسيرات المريضات".

 

#سجون الاحتلال #الأسيرات

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