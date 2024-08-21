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"تداعيات خطيرة ووشيكة".. سلطة النَّقد تحذِّر من تراكم عملة الشِّيكل في بنوكها

21 اغسطس 2024 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
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"تداعيات خطيرة ووشيكة".. سلطة النقد تحذر من تراكم عملة الشيكل في بنوكها
وكالات/ فلسطين أون لاين

 حذرت سلطة النقد، من تداعيات خطيرة ووشيكة ستطال كل جوانب الحياة في حال استمرار الجانب الإسرائيلي في رفض استقبال العملة النقدية من فئة الشيقل المتراكمة في البنوك الفلسطينية.

وقالت سلطة النقد في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة.

 مشيرة إلى أن استمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيقل يحرمها من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية، ما سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل.

ويتراكم الشيكل لدى البنوك بسبب مشتريات فلسطينيي الداخل من أسواق الضفة الغربية، ومدفوعات التجارة بين الجانبين، وأجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ما يؤدي إلى انتقال جزء من الكتلة النقدية الإسرائيلية للسوق الفلسطينية.

وأكدت سلطة النقد أن البنوك العاملة في فلسطين، لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وزادت: "استمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل، يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية، الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل".

ولم توضح سلطة النقد الفلسطينية، أسباب رفض الجانب الإسرائيلي استقبال فائض الشيكل، إلا أنها أزمة متجددة منذ قرابة 7 سنوات.

 

#سلطة النقد #اقتصاد

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