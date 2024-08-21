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بالفيديو "أردوه قتيلاً على الفور".. القسَّام تبثُّ مشاهد عمليَّة قتل جنديِّ قرب مستوطنة "ميحولا" بالضَّفَّة

21 اغسطس 2024 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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"وأردوه قتيلا على الفور".. القسام تبث مشاهد عمليَّة قتل جندي قرب مستوطنة "ميحولا" بالضفة
غزة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأربعاء مشاهد عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "ميحولا" بالأغوار في الضفة الغربية، قبل 10 أيام، أدت إلى مقتل جندي "إسرائيلي".

وأظهرت المشاهد عملية التخطيط الدقيقة للعملية وعدد المنفذين والهدف منها (مستوطنون وجنود)، وذلك بعد اكتمال عملية الرصد ومعرفة تبديل وردية الحراسة.

وفي الصباح، انطلق مقاتلو القسام لتنفيذ العملية، حيث توقفت المركبة التي تقلهم أمام سيارة الجندي الإسرائيلي، ثم باشروه بسلسلة من العيارات النارية المباشرة، قبل انسحابهم بسلام.

وكانت القسام قد أعلنت في ذلك التاريخ مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار، وقالت إن مقاتليها في الضفة تمكنوا من تنفيذ عملية إطلاق نار من مسافة صفر "استهدفت مركبة الجندي الصهيوني يوناتان دويتش (23 عاما)… وأردوه قتيلا على الفور".

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وأشارت إلى أن العملية تأتي "انتقاما لدماء الشهداء وردا على مجزرة الفجر في مدرسة التابعين بغزة ومجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة الصامد".

وأكدت أن مقاتليها في الضفة "سيبقون ضاغطين على الزناد وسيلاحقون المحتل في كل مفترق وزقاق".

وكانت كتائب القسام أعلنت في بلاغٍ عسكري في الثاني عشر من الشهر الجاري مسؤوليتها عن تنفيذ عملية إطلاق النار والإجهاز على جندي صهيوني قرب مغتصبة “ميحولا” بالأغوار الشمالية.

وجاء في بيان القسام: “بعون الله وقوته وتوفيقه؛ تمكن مجاهدو القسام في ضفة العياش ظهر اليوم الأحد؛ من تنفيذ عملية إطلاق نار من المسافة صفر، استهدفت مركبة الجندي الصهيوني العائد من القتال في قطاع غزة “يوناتان دويتش” 23 عامًا، وأردوه قتيلًا على الفور.

وأضاف البيان: “إنّ كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية البطولية لتؤكد أنها تأتي انتقاماً لدماء الشهداء وردًا على “مجزرة الفجر” في مدرسة التابعين ومجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة الصامد.

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وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد قال في 7 يوليو/تموز الماضي إن "كابوس تحرك الضفة والقدس وأراضي 48 المحتلة قادم لا محالة"، مؤكدا أن "ما يجري من تصاعد مستمر للمقاومة في الضفة الغربية هو رد وخيار شعبنا في مواجهة الإبادة الممنهجة".

وتصاعدت بالأشهر القليلة الماضية عمليات المقاومة في الضفة الغربية، بعد زيادة وتيرة اقتحامات جيش الاحتلال لمختلف المدن وتنفيذه اغتيالات بحق مقاومين من كافة الفصائل عبر قوات خاصة أو قصف بالطائرات الحربية أو المسيرة.

#الضفة #القسام #مستوطنة ميحولا

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