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الاحتلال يغتال القيادي الفلسطيني خليل المقدح بقصف مركبته في مدينة صيدا

21 اغسطس 2024 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
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استهدفت طائرات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، مركبةً في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء 3 شهداء، من بينهم خليل المقدح، شقيق القيادي بحركة "فتح" في لبنان منير المقدح.

وقال القيادي بكتائب الأقصى منير المقدح، إن "المستهدف في مدينة صيدا هو العميد بحركة فتح خليل المقدح ويعمل في كتائب شهداء الأقصى، وهذا طريق نصر أو شهادة والاغتيالات تزيدنا صلابة".

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن الاحتلال استهدف شقيق أحد قيادات فتح في لبنان بقصف المركبة في صيدا جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، استشهاد 5 مواطنين وإصابة اثنين بجروح، في غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الضهيرة جنوب لبنان.

#غزة

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