الاحتلال يهدم منشآت برام الله ويجرف أساسات منزل بالقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منشآت زراعية وبركسات برام الله، وجرفت أساسات منزل قيد الإنشاء في بلدة عناتا، شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله، وهدمت منشآت زراعية وبركسات بالقرب من مدرسة اتحاد صفا الثانوية.

وفي القدس المحتلة، جرفت قوات الاحتلال أساسات منزل قيد الإنشاء في ضاحية السلام في بلدة عناتا، شمالي المدينة المحتلة.

ووفق محافظة القدس، نفذ الاحتلال 286 عملية هدم وتجريف في مدينة القدس وبلداتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، نفذت قوات الاحتلال 76 عملية هدم بالقدس، منها 10 عمليات هدم ذاتي قسري، بالإضافة إلى 4 عمليات تجريف.