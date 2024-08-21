5 شهداء بغارات صهيونية على الجنوب اللبناني

لبنان/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، استشهاد 5 مواطنين وإصابة اثنين بجروح، في غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الضهيرة جنوب لبنان.

وأفادت الوزارة بإصابة 4 مواطنين بجروح متوسطة، بينهم ثلاثة مسعفين، في غارة شنتها طائرة مسيّرة "إسرائيلية" على منطقة وادي حامول في بلدة الناقورة، مشيرةً إلى تضرر مركبة إسعاف جراء الغارة.

ونعى حزب الله اللبناني 4 من مقاتليه قضوا في غارات صهيونية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

ونعى الحزب في بيانات متتالية كل من الشهيد رائد علي خطاب من بلدة عيتا الشعب، والشهيد زياد محمد قشمر من بلدة الحلوسية، والشهيد علي أحمد دقماق من مدينة النبطية، قبل أن ينعى في بيان لاحق الشهيد محمد غازي شاهين من مدينة صور.

وبذلك يرتفع عدد شهداء حزب الله إلى 421 منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، جراء مواجهات يومية مع قوات الاحتلال.