"الإنسانية تشعر بالامتنان".. الرّئيس الكولومبي يدعو جميع البحّارة إلى رفض نقل الفحم إلى "إسرائيل"

كولومبيا/ فلسطين أون لاين

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو جميع البحارة إلى عدم نقل الفحم إلى "إسرائيل"، عقب إصداره مرسومًا بوقف صادرات الفحم "رسميا" إلى تل أبيب التي تواصل هجماتها على غزة.

وكتب بترو على منصة "إكس" رسالةً هاجم فيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلًا "يجب على جميع البحارة في العالم، وسكاننا الأصليين، رفض نقل الفحم من أي دولة إلى نتنياهو".

وقال بترو: "الأطفال الفلسطينيون والإنسانية يشعرون بالامتنان. ما يحدث أن أولئك الذين ظلوا صامتين في كولومبيا ضد الإبادة الجماعية لا يفهمون ذلك".

وقال مفتش الصناعة والتجارة السابق ونائب وزير العدل السابق بابلو فيليبي روبليدو، في تصريح صحفي إن وقف صادرات الفحم إلى "إسرائيل" يتعارض مع المنافسة الاقتصادية الحرة وينتهك القانون.

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، يوم الأحد الماضي، أنه وقّع مرسوماً يحظر تصدير الفحم إلى "إسرائيل"، احتجاجًا على تواصل الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.

ونشر رئيس كولومبيا خبراً لإحدى محطات الإذاعة المحلية تضمن صورة للمرسوم، الذي يعود تاريخه إلى 14 أغسطس/آب الجاري.

وأشار إلى أَنه سيتم العمل بموجب المرسوم بعد 5 أيام من نشره في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى توقيع وزراء الخارجية والمالية والتجارة والتعدين على المرسوم.

وكتب الرئيس غوستافو بيترو معلقاً على الخبر قائلاً: "بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال إن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل إلى أن توقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتُعتبر كولومبيا أكبر مورّد للفحم إلى "إسرائيل"، التي تحصل على أكثر من نصف وارداتها من الفحم من بوغوتا، إذ قُدرت قيمة صادرات كولومبيا من الفحم إلى"إسرائيل" خلال العام الجاري بنحو 450 مليون دولار.

ووفقاً للمجلة الأمريكية للنقل، تعتمد "إسرائيل" على الفحم في توليد 20% من الطاقة الكهربائية.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"، جراء حربها المتواصلة على قطاع غزة.

وأوضح أن عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود، مضيفًا "إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".

وفي نهاية فبراير الماضي، أعلن بيترو تعليق صفقات شراء الأسلحة من "إسرائيل"، عقب ارتكابها "مجزرة الطحين" في غزة، والذي ارتقى على إثرها 118 شهيدًا خلال انتظارهم شاحنات المساعدات بالقرب من دوار النابلسي في مدينة غزة.

كما طلب الرئيس الكولومبي الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية.