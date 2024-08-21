"كان يحظى براوج كبير".. "بيبسي" تتوقف عن بيع أحد مشروباتها الراّئجة في مصر

قالت مصادر صحفية، إن مجموعة "بيبسيكو" توقفت عن توريد منتجات المشروبات الغازية "ليبتون آيس تي" التي كانت تحظى برواج كبير في مصر بعد مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال.

وأوضح عددٌ من التّجار في حوار مع موقع "القاهرة24"، أن اختفاء مشروبات "ليبتون آيس تي" جاء بعد عدة أشهر من حملات المقاطعة للشركات الداعمة للاحتلال، ومنها شركتا بيبسي وليبتون، اللتان تصدرتا مشهد المقاطعة.

وأكد متعاملون في سلاسل تجارية أخرى، أن مشروب "ليبتون آيس تي" كان يحظى برواج كبير خلال فترات الصيف، وكانت له شعبية على مدار السنوات الماضية، قبل أن يختفي من السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونقل الموقع عن رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي، قوله إن مشروب "ليبتون آيس تي" مختفٍ بالفعل من السوق منذ مدة.

وذكرت مصادر في شركات المشروبات الغازية للموقع، أن حملات المقاطعة عصفت بإيرادات الشركات، وقلصت الأرباح بما لا يقل عن 70 بالمئة خلال الأشهر الماضية.

وكانت تبلغ مبيعات شركتي "بيبسي كولا" و"كوكا كولا" نحو 30 مليار جنيه سنويا قبل موجة زيادة الأسعار في العام الماضي، وفق تقديرات التجار.

ولجأت الشركتان إلى رفع أسعار منتجاتهما عدة مرات، وقاربت نسبة الزيادات 150 بالمئة على مدار آخر 24 شهرا، لتعويض الخسائر الناجمة عن حملات المقاطعة وعن التضخم وتحرير سعر الجنيه أمام الدولار من 15 جنيها في 2022 إلى 49 جنيها يوم الثلاثاء.