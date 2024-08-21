اقتحامات واعتقالات.. الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اشتباكات ومواجهات.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس.

وقالت سرايا القدس كتيبة نابلس في بلاغ لها، إنها استهدفت قوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال بالبلدة القديمة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات، أُصيب خلالها أحد الشبان.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نصرالله تيسير الريماوي بعد اقتحام منزل عائلته وتخريب محتوياته في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت سيدة قبل انسحابها من القرية.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بيت قاد وفقوعة قضاء جنين، وانتشرت على مداخل القريتين وفي الشوارع المؤدية إليهما.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير علي السيبني في فقوعة وعبثت في محتوياته.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح بسام أبو شيخة بعد مداهمة منزله في ضاحية شويكة بقضاء طولكرم، والشاب طارق محمد فتحي بدير، على معبر الطيبة التجاري جنوب المدينة.

واقتحمت آليات الاحتلال قرى كفر صور وكفر جمال وكفر عبوش جنوب طولكرم.

في بيت لحم، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت نحالين غرب المدينة، وتمركزت على مدخلها الرئيس ووسطها وشنت حملة دهم لعدد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.