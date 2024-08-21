الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" لليوم الـ 320 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 320 تواليًا حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمرضى، ومنتهكًا كافة مواثيق حماية حقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40173 شهيدًا و92857 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "الخطيب" في تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدة وإصابة آخرين.

واستهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المتواصل على عدة مناطق شرقي دير البلح، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المنازل خلف منتزه البلدية المحاذي لطريق صلاح الدين.

وارتقى صياد وأُصيب آخر برصاص قوات الاحتلال في ساحل بحر دير البلح وسط قطاع غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في عدة مناطق بدير البلح.

كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزل عائلة الصالحي شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في خانيونس، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مدينة حمد شمال غرب مدينة خانيونس.

في رفح، أُصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق آليات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين بمواصي غرب رفح.