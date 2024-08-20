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بالفيديو "مشاهد نوعيَّة".. القسَّام والسَّرايا تستهدفان آليَّات الاحتلال وجنوده بمخيَّم الشَّابورة برفح

20 اغسطس 2024 . الساعة 20:06 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

تُواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 319، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وفي أبرز العمليات، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد من استهدافها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

وبثت السرايا مقطعا مصورا، الثلاثاء، حمل عنوان: “سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف مجاهديها بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في حي الشابورة وسط مدينة رفح”.

وأظهرت المشاهد خروج مقاتلي “السرايا” و”القسام” من بين الأبنية وعلى بعد أمتار من آليات جيش الاحتلال وإطلاق قذائف الياسين (105) على الآليات.

وفي المقطع المصور يظهر أحد مقاتلي السرايا وهو يقول "سندعس على رؤوسكم يا بني صهيون، وستخرجون من ديارنا منكسي الرأس، وسنرفع نحن رؤوسنا بإذن الله".

كما أظهرت المشاهد عملية مشتركة بين سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم لقصف قوات الاحتلال المتوغلة بحي الشابورة بالصواريخ.

كما قالت سرايا القدس إنها وبالاشتراك مع قوات عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى استهدفت خط الإمداد في محور نتساريم بصواريخ 107 وقذائف الهاون.

في إطار التصدي المستمر لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، قوةً إسرائيليةً متحصنةً في منزل في المخيم الغربي في حي تل السلطان، غربي رفح، جنوبي قطاع غزة، مستخدمةً في ذلك قذيفة "TBG" وقذيفة أفراد.

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو كتائب القسّام استهداف قوة إسرائيلية أخرى، تحصّنت أيضاً داخل منزل بجوار مدرسة "القادسية"، في تل السلطان، بقذيفة "TBG".

وفي تل السلطان أيضاً، وتحديداً بجوار جامعة القدس المفتوحة، استهدفت "القسّام" دبابة "ميركافا" إسرائيليةً، بقذيفة "الياسين 105".

كما استهدفت جرافةً عسكريةً إسرائيلية من نوع "D9"، بعبوة صدمية، وذلك قرب مفترق "الإسكان الأحمر" في الحي نفسه.

إضافةً إلى ذلك، أعلنت كتائب القسّام أنّها اشتبكت، فجر أمس الاثنين، مع قوة إسرائيلية خاصة، من نقطة الصفر، بالقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة، موقعةً 3 قتلى في صفوف الجنود، وذلك في منطقة كندا في حي تل السلطان.

#غزة #القسام #السرايا #طوفان الأقصى

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