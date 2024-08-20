رئيس الوزراء الإيرلندي: العالم سيتذكر الحرب في غزة "كزمن العار الأسود"

دبلن/ فلسطين أون لاين:

أكد رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، أن العالم سينظر إلى الحرب الدائرة في غزة باعتبارها "زمن العار الأسود"، منتقدًا بشدة تقاعس المجتمع الدولي عن تحقيق وقف لإطلاق النار.

جاء هذا التصريح خلال زيارة له إلى أيرلندا، اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى أن العالم لم يبذل الجهد الكافي لوقف الحرب المستمرة في غزة.

وأشار هاريس إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و(إسرائيل)، التي تحتوي على بنود حقوق الإنسان، يتم انتهاكها بشكل واضح، ودعا إلى مراجعة عاجلة لهذه الاتفاقية.

وحذر من أن هذه الفترة ستُذكر في التاريخ كوقتٍ من "العار المظلم" على المجتمع الدولي بأسره، مضيفًا أنه يسأل نفسه "كل يوم" عما يمكن للحكومة الأيرلندية فعله أكثر من ذلك.

وتحدث هاريس بلهجة شديدة حول حجم الدمار والمعاناة في غزة، واصفًا الوضع هناك بأنه "حرب على الأطفال"، مؤكدًا أن "تصرفات (إسرائيل) غير متناسبة على الإطلاق". وأبدى أسفه لعدم قيام الاتحاد الأوروبي والعالم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التصعيد.

ودعا هاريس إلى اتخاذ خطوات فعلية من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك أدوات لم تُستخدم بعد، ويمكن استخدامها فورًا "لوقف هذا العنف".

كما أكد على أهمية بنود حقوق الإنسان في الاتفاقيات التجارية، موضحًا أنها ليست مجرد نصوص على الورق بل يجب أن تُطبق وتُحترم.

وأشار هاريس إلى إنه، إلى جانب رئيسي وزراء إسبانيا وسلوفينيا، يطالب بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و(إسرائيل)، معربًا عن أمله في أن ينضم إليهم زملاء آخرون إذا لم تحقق المحادثات تقدمًا ملموسًا في الأيام القادمة.